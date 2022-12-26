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Konya’da TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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#Konya#TIR#Kaza
Konya’da TIRın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 18:27

Konya’da kavşağa giren TIR'ın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Lale Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen Sabit Sucu idaresindeki plakasız motosiklete aynı yönde seyir halinde olan G.K. yönetimindeki 42 ALM 581 plakalı TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, Sucu’nun cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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