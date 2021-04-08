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Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya), (DHA)-
Haber Giriş: 08.04.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Konya'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü

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Konya'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Konya'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ömer Sarıot, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya- Adana karayolu Ziya Gökalp Mahallesi yakınında meydana geldi. Ömer Sarıot yönetimindeki 42 DPJ 64 plakalı minibüs, Ramazan Sözen yönetimindeki 49 AAB 890 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüsün kullanılamaz hale geldiği kazada sürücü Ömer Sarıot, yaşamını yitirdi.

Sarıot'un cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konyada TIRa arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü

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