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Gündem
KONYA (İHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Konya'da TIR ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

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Konya'da TIR ile pikap çarpıştı: 2 yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde TIR ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konyada TIR ile pikap çarpıştı: 2 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Kulu istikametinden Konya yönüne giden H. Süleyman Y. (29) idaresindeki 42 ADH plakalı çatı kaplamada kullanılan sac yüklü TIR, Galip M. (47) idaresindeki 06 RLF 55 plakalı pikapla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR'ın kabini hurdaya dönerken pikabın kasasıda parçalandı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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