Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 5 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#KONYA#Polis#Terör
Konyada terör örgütü DEAŞa operasyon: 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 10:55

KONYA'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, toplantı halindeyken yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Cihanbeyli ilçesinde sırt çantalı kişinin adres aradığını fark edenler, şüphelenerek polise verdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, sorulan adreste, daha önce terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları gerekçesiyle hüküm giymiş kişiler olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonrası polis, adrese operasyon düzenledi.

Toplantı halindeki 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin Ankara'dan, diğerlerinin ise Adana, Isparta ve Konya merkezden geldiği tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KONYA#Polis#Terör

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan
Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan
Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik