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Mehmet YILMAZ (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 11:28,Son Güncelleme:/

Konya'da tek katlı ev yandı

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KONYA'nın Kulu ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi'nde bulunan Çetin Yıldız ve ailesinin yaşadığı müstakil evde, saat 00.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Çetin Yıldız, hemen eşi ve çocuklarını dışarı çıkardı. Yıldız, ardından itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatte kontrol altına aldığı yangında ev tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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