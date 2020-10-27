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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Konya'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

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Konya'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı
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KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yüksek faiz ile para verdikleri kişilerden tehditle paraları geri alan 'tefeci çetesi'ne düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 17 bin TL nakit ve 274 senet ele geçirildi.

Konyada tefeci operasyonu: 8 gözaltı
Ereğli ilçesinde yüksek faiz ile para verdikleri kişilerden tehditle verdikleri paraları elde eden çeteye, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheliden 8'i gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tefecilikten kazanıldığı düşünülen 17 bin TL nakit para, 5 kişiye ait 274 senet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

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