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Gündem
Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Konya'da tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

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Konya'da tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

KONYA'da, Emre B. (24), evde birlikte içki içtiği arkadaşı Murat Y. tarafından aralarında çıkan tartışma sırasında tabancayla vuruldu. Karnından yaralanan Emre B. hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan Murat Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Emre B., evde arkadaşı Murat Y. ile içki içtiği sırada aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında ikili birbirine küfretti. Bunun üzerine Murat Y., tabancayla Emre B.'yi karnından vurdu. Emre B. kanlar içinde yere yığılırken, Murat Y. evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Emre B. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Murat Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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