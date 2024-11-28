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Konya'da şüpheli ölüm! Norveç'e gideceklerdi; evlerinde ölü bulundular

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#Kony#Norveç#Fatma Karatepe
Konyada şüpheli ölüm Norveçe gideceklerdi; evlerinde ölü bulundular
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 20:37

Konya’da dünden bu yana kendilerinden haber alınamayan Fatma (74) ve Mehmet Karatepe (73) çifti, evlerinde ölü bulundu. Çiftin dün, bozulan doğal gaz kombisini tamir ettirdikleri, bu sabah ise Norveç’teki kızlarının yanına gitmeyi planladıkları öğrenildi. Çiftin doğal gazdan zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

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Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi, Gürkan Caddesi’nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Fatma ile eşi Mehmet Karatepe’ye ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çiftin evine giden polis ekipleri, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla daireye girdi. Ekipler, Karatepe çiftini hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

DOĞAL GAZ KOMBİSİNE BAKIM YAPTIRMIŞLAR

Çiftin dün, evlerindeki doğal gaz kombisindeki arıza nedeniyle servis çağırdığı, kombiyi tamir ettirdikleri öğrenildi. Karatepe çiftinin gece saatlerinde rahatsızlandığı, yakınlarına mide bulantısı yaşadıklarını, bunun üzerine ayran içtiklerini söylediği öğrenildi. Fatma ve Mehmet Karatepe’nin bu sabah 10.00’da uçakla İstanbul’a, daha sonra da kızlarının yaşadığı Norveç’e gitmeyi planladıkları öğrenildi. Polis ve sağlık görevlileri çiftin doğal gaz zehirlenmesine bağlı yaşamını yitirdikleri ihtimali üzerinde duruyor. Fatma ve Mehmet Karatepe’nin cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Kony#Norveç#Fatma Karatepe

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