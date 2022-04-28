Konya'da suç örgütlerine operasyon: 12 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 suç örgütüne operasyon düzenledi. İlk baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 milyon 70 bin kaçak makaron, 25 bin 500 doldurulmuş sigara, 14 kilo tütün ve 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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Diğer operasyonda ise 9 şüpheli gözaltına alındı; 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt, 1 sayaçlı laboratuvar aleti ve 1 benzinli jeneratör ele geçirildi.

Emniyete götürülen 12 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.