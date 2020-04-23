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İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Konya'da, sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

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Konya'da, sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
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KONYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, düzenlendi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koronavirüs salgını ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle sadece Anıt Alanı'nda tören düzenlendi. Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, çelenk bıraktı. Törene maskeli katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Kutlama töreni sona ererken, saat 13.00'te tüm okulların hoparlörlerinden 100'üncü Yıl Marşı dinletilecek. Kentte saat 21.00'de ise İstiklal Marşı okunacak.

 

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