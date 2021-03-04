Konya'da sobadan zehirlenen çift toprağa verildi

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Coşkun, ağabeyi Mehmet Coşkun'u ziyaret için evine gitti. İçeri giren Coşkun, ağabeyi ve yengesi Fatma Coşkun'u hareketsiz yatarken bulunca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Coşkun çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Coşkun çiftinin cenazesi bugün Yenidoğan Mezarlığı'nda defnedildi.