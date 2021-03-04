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Gündem
Muhamed SIDAL/BEYŞEHİR/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Konya'da sobadan zehirlenen çift toprağa verildi

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Konya'da sobadan zehirlenen çift toprağa verildi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Coşkun (70) ve eşi Fatma Coşkun (73) bugün Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Konyada sobadan zehirlenen çift toprağa verildi
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Coşkun, ağabeyi Mehmet Coşkun'u ziyaret için evine gitti. İçeri giren Coşkun, ağabeyi ve yengesi Fatma Coşkun'u hareketsiz yatarken bulunca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Coşkun çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Coşkun çiftinin cenazesi bugün Yenidoğan Mezarlığı'nda defnedildi.

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