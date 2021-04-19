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Gündem
Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- AA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Konya'da korku dolu dakikalar! Saniye saniye kaydedildi

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Konya'nın Ereğli ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının sahibi, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Boyacı Ali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 42 AHK 058 plakalı otomobilden inen kişi, kuyumcu Tamer Çavdar'a dükkanın önünde tüfekle 3 el ateş etti. Ayaklarından yaralanan Çavdar yere yığılırken, saldırgan otomobile binip, kaçtı. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çavdar, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın Çavdar'ı beklediği, gelince de ateş edip yaraladığı görüldü

Konyada korku dolu dakikalar Saniye saniye kaydedildi

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