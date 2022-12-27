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Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

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#Konya#Silah#Kavga
Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 05:11

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Ereğli ilçesi, Adana Konya Çevre Yolu üzeri, Hacı Mustafa Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen E.C. ile iş yeri sahibi Selçuk Karcı arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ateşlenen silahlardan çıkan mermiler Selçuk Karcı, iş yerinde bulunan arkadaşı Mustafa Tilkici ile E.C’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Selçuk Karcı ve Mustafa Tilkici yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Ereğli Asayiş Büro Amirliği ve KOM Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları ile failler olayda kullanılan silahlarla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Konya#Silah#Kavga

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