Konya'da silahlı kavga: 1 ölü

Kafe çalışanları ve mahalleli gençlerden bazıları arasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında arbede yaşanırken, olay çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Gece iki grup bu kez kafede karşılaştı. İddiaya göre kafeye gelen grup ile mekanda çalışanlar arasında bir kez daha tartışma yaşandı. Müşterilerin panik yaşadığı olay kavgaya dönüşürken, kafe çalışanı olduğu öğrenilen Furkan Y.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Ömer Faruk Yücetaş kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Yücetaş, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne keldırıldı. Durumu ağır olan Yücetaş, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polisin kavga ile ilgili başlattığı soruşturmada zanlı Furkan Y. ile olaya karıştığı öne sürülen Fatih K. ve Oğuzhan U. gözaltına alındı.

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