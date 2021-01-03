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Ramazan Çetin / KONYA (İHA)
Haber Giriş: 03.01.2021 - 03:53 | Son Güncelleme:

Konya'da silahlar patladı! 3 kardeş yaralandı

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Konya'da silahlar patladı! 3 kardeş yaralandı
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Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında 3 kardeş, evlerine gelen 3 kişiyle çıkan tartışmada tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Papatya Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, sokakta bulunan Samet U. ve ailesinin bulunduğu eve gelen I.G, C.G. ve H.G. silahla ateş ettikten sonra araçla kaçtı. Silahla ateş etme olayından yaklaşık 1 saat sonra minibüsle tekrar eve gelen 3 şüpheli, tartıştıkları Samet U. ve iki kardeşini vücutlarının çeşitli yerlerine tabancayla ateş ederek vurdu. Şüpheliler geldikleri minibüsle olay yerinden kaçarken, olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kardeş ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Karnından vurulan Samet U.’nun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olayda yaralanan 3 kardeşin şüphelilerden birisinin kayınbiraderi oldukları öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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