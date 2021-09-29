Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Muhammed SIDAL/ BEYŞEHİR,(Konya)(DHA)- Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kaçak silah satışı yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Özkan Uludağ, İsa E. ve Durmuş C.'nin 2 adet 7.65 milimetre çaplı tüfek, 3 adet 9 milimetre çaplı tabanca ve 27 adet 7.65 milimetre çaplı fişek satışı yaptıklarını belirledi.
Düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Özkan Uludağ, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İsa E. ve Durmuş C. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.