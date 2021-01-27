Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi

Konya kent merkezi ve ilçelerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kulu ilçesinde fırtına nedeniyle toz bulutu oluştu. Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Karapınar ilçesinde bir evin çatısındaki sıcak su için kullanılan güneş enerji panelinin düşmesin ve tankının binanın uçuna gelmesi üzerine polisler, caddeyi ulaşıma kapattı. Bedensel engelli bir kişinin tekerlekli sandalyesiyle, yolun ortasına gelen çöp konteynerini kenara itmeye çalışması dikkat çekti.



KAMYONET DEVRİLDİ



Ereğli ilçesinde de Sıtkı Yüksel'in yönetimindeki 33 AFJ 828 plakalı kamyonet, iddiaya göre, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Yaralı sürücü Yüksel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yine rüzgarın etkisiyle bir otobüs durağının camı kırılırken, bazı ev ve inşaatların çatısından parçalar uçuştu, bir aydınlatma direği devrildi. Seydişehir ilçesinde ise bir ağacın devrilmesi sonucu 2 araçta maddi hasar oluştu.