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Konya’da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyveler verildi

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#Konya#Sıcak#Yaz
Konya’da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyveler verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 15:17

KONYA'daki Karatay Şehir Parkı ve Hayvanat Bahçesi’nde termometreler 41 dereceyi gösterince hayvanlar, buzlu meyvelerle serinletildi.

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Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde hava sıcaklığı yaklaşık olarak 41 dereceye ulaşınca sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve verildi. Maymun ve boz ayıya, içinde meyvelerin bulunduğu buz kokteylleri verildi. Sıcaktan hareketleri de yavaşlayan hayvanlar, iştahla buzlu meyveleri tüketti.

Hayvanat Bahçesi’nin veterineri Abdurrahman Pirinç, “Yaz aylarının gelmesi ve havaların bizleri bunaltmasıyla beraber hayvanlarda da aynı stres mevcut. Öyle olduğu için biz de bir zaten önlemler alarak hayvanların serinlemesine yardımcı oluyoruz. Örneğin ayılarımıza veya buzlu yiyecekleri seven maymun gibi birtakım hayvanlarımızda buzlu kokteyller hazırlıyoruz. Diğer taraftan serinletmelerimiz birçok hayvan içinde mevcut. Serinletme aletleriyle hayvanların günlük olarak serinlemelerini sağlıyoruz. Suya ihtiyacı olan veya suyu seven tüm hayvanların içinde de küçük minyatür hayvanlarımızın girebileceği ölçüde havuzlarımız mevcut" diye konuştu.

Konya’da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyveler verildi


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Özellikle kanatlı hayvanların ısı stresinin çok fazla olduğunu söyleyen Pirinç, "Aslında bunaltıcı havaların insanlardaki o var olan streslerin hepsi hayvanda da var.

Bilinçli olup da bunların farkında olan birçok insan bu durumdan memnun. Hatta serinletmelerin olduğu yerlerde vatandaşlar da biraz daha uzun vakitler geçiriyor serinleyebilmek adına. Kanatlı hayvanların vücut ısıları daha yüksek olduğu için ısı stresine daha çok maruz kalıyor. Öyle olduğu için biz hem hayvan kalitesi idaresi olarak hayvanlarımıza bakıyoruz. Vatandaşlara hayvanların serinlemesi için herkes kapısının önüne bir kapı su ve yemek koyarsa hem hayvanların karnını doyurmuş olur hem de bu sıcak aylarda susuz kalmamış olurlar" dedi.

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#Konya#Sıcak#Yaz

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