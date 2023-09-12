×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da Savatra Antik Kenti'nde bulundu: Yaklaşık bin 800 yıllık

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Karatay#Savatra Antik Kenti
Konyada Savatra Antik Kentinde bulundu: Yaklaşık bin 800 yıllık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 13:16

Konya'nın Karatay ilçesinde Savatra Antik Kenti'nde, zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı sunak ortaya çıkarıldı. Kazıda 1,5 metre derinlikte bulunan sunağın, yaklaşık 1800 yıllık olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konya-Karatay-Yağlıbayat, Savatra Antik Kenti kazılarımızda, MS 2-3'üncü yüzyıla tarihlendirilen, 3 tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak ortaya çıkarıldı" denildi.

Konyada Savatra Antik Kentinde bulundu: Yaklaşık bin 800 yıllık

Antik kentteki Roma tiyatrosunda, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Doç. Dr. Öğretim Üyesi İlker Işık başkanlığındaki kazıda 1,5 metre derinlikte bulunan sunağın, yaklaşık 1800 yıllık olduğu öğrenildi.

Konyada Savatra Antik Kentinde bulundu: Yaklaşık bin 800 yıllık

Haberin Devamı

Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Konya Arkeoloji Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Karatay#Savatra Antik Kenti

BAKMADAN GEÇME!