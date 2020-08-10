Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişilik aile yaralandı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ankara- Konya yolunun 80’inci kilometresinde meydana geldi. Metin Adalı (51) yönetimindeki 34 VU 2550 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Yasemin (44), çocukları Esat (15) ve Fatmanur (20) Adalı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Adalı ailesinin, İstanbul’dan tatil için yola çıktığı öğrenildi.