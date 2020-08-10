MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişilik aile yaralandı
GeriGündem Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişilik aile yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 14:12,Son Güncelleme:

Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişilik aile yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişilik aile yaralandı
Abone Olgoogle-news

KONYA’nın Kulu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ankara- Konya yolunun 80’inci kilometresinde meydana geldi. Metin Adalı (51) yönetimindeki 34 VU 2550 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Yasemin (44), çocukları Esat (15) ve Fatmanur (20) Adalı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Adalı ailesinin, İstanbul’dan tatil için yola çıktığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle