MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da saman yüklü tır yandı
GeriGündem Konya'da saman yüklü tır yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
KONYA (AA)
Haber Giriş: 10.03.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Konya'da saman yüklü tır yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da saman yüklü tır yandı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tır yandı.

Nuri Altınkaya idaresindeki 42 ETU 36 plakalı saman yüklü tır, ilçeye bağlı Karayusuflu Mahallesinde seyir halindeyken alev aldı.
Çevredekilerin üzerine yangını fark eden sürücü Nuri Altınkaya, aracını durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Konyada saman yüklü tır yandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi