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Sakine DEMİR/CİHANBEYLİ (Konya), (DHA)-
Haber Giriş: 16.06.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Konya'da sağanak! Tarım arazileri suyla doldu

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Konya'da sağanak! Tarım arazileri suyla doldu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur, sele neden oldu. Yağmur suları tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Cihanbeyli’ye bağlı, Kuşça ve Yeniceoba mahallelerinde öğle saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Aniden başlayan yağış, Celil Boğazı mevkisinde taşkınlara neden olurken, tarım arazilerinde zarar oluştu.

3 saat süren yağmur sonrası bölgedeki arpa, mercimek, kimyon tarlalarında su baskınları oldu. Bazı yollar yağmur sularıyla kaplanınca araçlar güçlükle ilerledi.

Konyada sağanak Tarım arazileri suyla doldu

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