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Konya'da Roma dönemine ait olan Hyde Antik Kenti turizme kazandırılacak

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#Konya#Emirgazi#Hyde Antik Kenti
Konyada Roma dönemine ait olan Hyde Antik Kenti turizme kazandırılacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 09:54

Konya'nın Emirgazi ilçesinde Roma dönemine ait olan Hyde Antik Kenti turizme kazandırılacak. Emirgazi Kaymakamı Nural Cengiz Yamakoğlu, kentin turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Valiliği’ne gerekli girişimlerde bulunacağını belirterek, "Antik kent çevresinde; Helenistik ve Roma dönemlerine ait çanak çömlek parçalarına ve mezar yazıtlarına rastlanılmış. Roma döneminde başkentte dini toplantılarda temsil edildiğinden dolayı o dönemde dini açıdan merkez şehirleri arasında olduğu düşünülüyor. Biz de bu önemli yeri turizme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

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Mayıs ayında Emirgazi’ye atanan Kaymakam Nural Cengiz Yamakoğlu, Ekizli ve Öbektaş mahalleleri sınırları içindeki Ali Tepe’de yer alan Hyde Antik Kent’in turizme kazandırılması için planlama yaptıklarını söyledi. Kaymakam Yamakoğlu, kentin turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Valiliği’ne gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirterek, şunları söyledi:

Hyde Antik Kenti, Ekizli ve Öbektaş mahallerimizin ortasında Ali Tepe olarak bilinen bölgede yer almaktadır. Bildiğimiz kadarıyla antik kentte henüz, detaylı bir tarihsel araştırma veya koruma amaçlı herhangi bir çalışma yapılmadı. Kaynaklara göre Hyde, Roma İmparatoru Antoninus Pius döneminde Kilikia Eyaleti'ne dahil edilmiş ve MS 2'nci yüzyılda Lykaonia Birliği'ne bağlı olarak kendi adına sikke basılmış. Antik kent çevresinde; Helenistik ve Roma dönemlerine ait çanak çömlek parçalarına ve mezar yazıtlarına rastlanılmış. Roma döneminde başkentte dini toplantılarda temsil edildiğinden dolayı o dönemde dini açıdan merkez şehirleri arasında olduğu düşünülüyor. Biz de bu önemli yeri turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili de gerekli girişimlerde bulunacağız.”

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#Konya#Emirgazi#Hyde Antik Kenti

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