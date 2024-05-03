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Konya'da psikiyatri uzmanının para karşılığında yazdığı reçeteyle uyuşturucu ticareti yaptılar! 36 kişi tutuklandı

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#Konya#Uyuşturucu#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 12:45

Konya’da polisin psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın, özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Doktor Karaduman'ın da bulunduğu 36 kişi tutuklandı. Karaduman'ın özel kliniği ise kapatıldı.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığını saptandı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında doktor Karaduman'ın da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

ÖZEL KLİNİK KAPATILDI

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında doktor Karaduman'ın da bulunduğu 36 kişi tutuklandı, 15 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Soruşturma süresince de Valilik tarafından Karaduman'ın özel kliniğinin kapatıldığı belirtildi.

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#Konya#Uyuşturucu#Operasyon

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