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Konya’da polisin baskın yaptığı iş yerindeki dolapta tarihi eserler çıktı

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#Konya#Tarihi Eser#Baskın
Konya’da polisin baskın yaptığı iş yerindeki dolapta tarihi eserler çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 11:02

Konya’da polis ekiplerinin baskın yaptığı iş yerinde yapılan aramada, mutfak bölmesindeki dolap içerisine gizlenmiş vaziyette Roma Dönemi'ne ve Helenistik Dönem'e 3 bin 330 adet ait sikke ve kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 700 euro ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu çerçevesinde yaptığı çalışmalar esnasında bir iş yerinde tarihi eser malzeme olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerine baskın yapan polis ekipleri, yaptıkları aramada Roma Dönemi'ne ve Helenistik Dönem'e ait 3 bin 330 adet sikke ve kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 700 euro ele geçirirken, iş yerinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheliler hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Konya’da polisin baskın yaptığı iş yerindeki dolapta tarihi eserler çıktı

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Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu tür operasyonlar, ülkemizde bulunan tarihi eserlere sahip çıkmak adına yurt dışına kaçırılan eserlerin ülkemizden kaçırıldığını ispat ederek ülkemize tekrar kazandırmak için yapılan çalışmalarda büyük önem taşıyor. Kendi mülkünüzde ve tapulu arazinizde bir tarihi eserle karşılaşıldığı zaman bunu müze müdürlüğüne veya kolluk görevlilerine bildirmeniz gerekiyor. tarihi eser bulduğunuz zaman bunu elinizde bulundurmak suçtur ve bunun 3 gün içerisinde müze müdürlüğüne veya kolluk görevlilerine bildirilmesi gerekiyor. Tarihi eser merakı olan vatandaşlar ise müze müdürlüğüne başvurarak koleksiyoner belgesi alması gerekir. Yapılan inceleme sonrasında uygun görülen tarihi eserleri koleksiyonlarına kayıt ettirebilirler" denildi.

Konya’da polisin baskın yaptığı iş yerindeki dolapta tarihi eserler çıktı

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#Konya#Tarihi Eser#Baskın

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