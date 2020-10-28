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Yaşar COŞKUN- Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 22:07 | Son Güncelleme:

Konya'da polis memuru, komşusunu öldürdü

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Konya'da polis memuru, komşusunu öldürdü
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polis memuru Mustafa S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusu Ümit Özhelvacı'yı beylik tabancasıyla ateş ederek öldürdü. Olay yerinde ayrılan Mustafa S. polis merkezine gidip teslim oldu.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Alaylar 2  Mahallesi Seyitharun Bulvarı'nda meydana geldi. 

Mustafa S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusu Ümit Özhelvacı ile yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa S., beylik tabancasıyla Ümit Özhelvacı'nın üzerine 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özhelvacı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

Olay yerinden ayrılan Mustafa S. ise polis merkezine gidip, husumetli olduğu komşusu Ümit Özhelvacı'yı öldürdüğünü belirtti. 

Soruşturma sürüyor.   

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