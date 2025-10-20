×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da şaşkına çeviren olay! Polis bir kişinin cebinde buldu: El konuldu, para cezası kesildi

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Yavru Piton#Doğa Koruma
Konyada şaşkına çeviren olay Polis bir kişinin cebinde buldu: El konuldu, para cezası kesildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 11:28

Konya'da emniyet güçlerinin asayiş kontrolünde bir kişinin cebinden çıkan yavru pitona el konuldu ve idari para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konya'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı ve durum ekiplerimize bildirildi.

Konyada şaşkına çeviren olay Polis bir kişinin cebinde buldu: El konuldu, para cezası kesildi

Olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı. Teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi.

Konyada şaşkına çeviren olay Polis bir kişinin cebinde buldu: El konuldu, para cezası kesildi

Haberin Devamı

Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak, satmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir. Doğaya birlikte sahip çıkalım” denildi. 

Konyada şaşkına çeviren olay Polis bir kişinin cebinde buldu: El konuldu, para cezası kesildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Yavru Piton#Doğa Koruma

BAKMADAN GEÇME!