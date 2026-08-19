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Konya'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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#Konya Trafik Kazası#Beyşehir Kaza#Tır Otomobil Çarpışma
Konyada otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 20:49

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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M.K. idaresindeki 42 BC 646 plakalı tır, Yeşildağ Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen M.Y.Ü'nün kullandığı 32 HP 133 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobildeki Emine Yabar'ın (58) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile yolcular H.M.M. ve M.Ü. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü M.Y.Ü, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

 

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#Konya Trafik Kazası#Beyşehir Kaza#Tır Otomobil Çarpışma

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