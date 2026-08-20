×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayıldı

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Konya#Seydişehir
Konyada orman yangını Rüzgarın etkisiyle yayıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 15:46

Konya'nın Seydişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler müdahale ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi'nde Boğaziçi mevkisinde ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Gözden KaçmasınBalıkesirdeki orman yangını kontrol altında 3 gözaltıBalıkesir'deki orman yangını kontrol altında! 3 gözaltıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Orman Yangını#Konya#Seydişehir

BAKMADAN GEÇME!