Konya'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayıldı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 15:46
Konya'nın Seydişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler müdahale ediyor.
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Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi'nde Boğaziçi mevkisinde ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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