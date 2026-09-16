×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya’da organize suç örgütlerine “kıskaç” darbe: Evlerinden resmen cephanelik çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Organize Suçlar#Silah Kaçakçılığı
Konya’da organize suç örgütlerine “kıskaç” darbe: Evlerinden resmen cephanelik çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 11:50

Konya'da yasa dışı silah ticareti, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve tehdit suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen 'Kıskaç' operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 244 tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı silah ticareti yaptığı ve organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak silahla kasten yaralama, yağma amacıyla iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı 'Kıskaç' operasyonu gerçekleştirildi.

Konya’da organize suç örgütlerine “kıskaç” darbe: Evlerinden resmen cephanelik çıktı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 244 ruhsatsız tabanca, 244 şarjör, 405 fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 134 tüfek kartuşu, 108 gram esrar, 57 uyuşturucu hap, 260 kumarda kullanılan oyun pulu, 1 kamera kayıt cihazı, 1 kumar borç kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi. 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haberin Devamı

Konya’da organize suç örgütlerine “kıskaç” darbe: Evlerinden resmen cephanelik çıktı

Gözden KaçmasınKonyada kirli bırakılan kameriye belediye tarafından 7 gün süreyle kullanıma kapatıldıKonya'da kirli bırakılan kameriye belediye tarafından 7 gün süreyle kullanıma kapatıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Organize Suçlar#Silah Kaçakçılığı

BAKMADAN GEÇME!