Konya’da oldu Ankara’yı salladı: ‘Başkentin dört yanı fayla dolu’

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2 gün önceki depremin Kulu-Tuzgölü fay hattı üzerinde meydana geldiğini, bu fayın Ankara’ya 100, Konya’ya 150 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Bülent Özmen, “Dolayısıyla Konya’yı değil Ankara kent merkezindekileri korkuttu. Tuzgölü fayı, levha içi fay sınıfına giriyor ve bunlar Doğu Anadolu fayı gibi kayma hızı yüksek değil. Tuzgölü fayının geçmişine ilişkin elimizde çok fazla bilgi olmasa da 1000 yıldır kırılmadı ve 7’nin üzerinde deprem üretebilmesi söz konusu. 6.5’i geçen olası bir deprem Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir’i ciddi etkileyebilir” dedi.

7 ÜZERİ DEPREMLER...

Özmen, Konya ve Ankara’nın doğrudan fay hattı üzerinde olmasa da başkentin dört bir yanından faylarla çevrili olduğunu belirterek, riskleri ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Sisam depremi 75 kilometre uzağındaki İzmir Bayraklı’yı ciddi yıkıma uğrattı. Ankara’nın 75-80 kilometre kuzeyinde Kuzey Anadolu fayı, batıya doğru Eskişehir fay zonu, doğuya doğru Ezinepazar fayı, Elmadağ teknonik kaması denilen fay hatları var. Güneye doğru ise Tuzgölü fayı. Ankara’nın çevresi 7’den büyük deprem üretme potansiyeline sahip faylarla çevrili. Dolayısıyla Ankara’yı deprem tehlikesiz düşünmemek lazım. Son AFAD deprem tehlike haritasında da Ankara’nın tehlike parametreleri yüzde 50 oranında değişti.

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İMAR PLANI ÖNEMLİ

Ankara deprem tehlikesiz denildiği için 75-80’li yıllara kadarki yapılarda deprem riski göz önüne alınmadı. Ankara’nın zemin olarak yarıdan fazlasının sağlam zemin olmadığını söyleyebiliriz. Etimesgut, Sincan, Batıkent, Demetevler... Başkent mevcut yapı stokuyla çevresinde olması muhtemel 7 ve üzeri depremlerde ciddi sarsılır. Bu nedenle Ankara’da da önlemler alınmalı.”