Konya'da öğretmeni vuran zanlının açıklaması kan dondurdu!

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak'taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okula taksiyle gelen Berkehan Oluk, rehberlik öğretmeni olan eski ev arkadaşı Muhammed Öz'ün odasına girip, paltosunun altına gizlediği otomatik tüfekle 10 el ateş etti.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Berkehan Oluk, polis ekipleri gelene kadar okulda bekledi. Okula gelen sağlık ekipleri, Öz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Berkehan Oluk'u gözaltına aldı.

ARALARINDAKİ GEÇİMSİZLİK HUSUMETE DÖNMÜŞ

Rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü öldüren Berkehan Oluk'un 10'dan fazla suç kaydı bulunduğu ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Oluk ile Öz arasında aynı evi paylaştıkları dönemde geçimsizlik yaşadıkları, bunun da husumete dönüştüğü belirtildi.

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Katil zanlısı B.O. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı, burada kendisini görüntüleyen gazetecilerin pişman mısın sorusuna 'pişman değilim' cevabı verdi. Katil zanlısı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan Konya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının teslim aldığı Muhammed Öz'ün cenazesi, defnedilmek üzere Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi'ne götürüldü.