Konya'da obruk tehlikesi büyüyor: Sayı 704'e çıktı, uzmanlardan çiftçilere kritik uyarı

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Yağışların yeraltı sularına etkisinin henüz ölçümlere net şekilde yansımadığını belirten Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, mevcut durumun yakından takip edildiğini ifade etti. Özellikle ekim döneminde toprağın yeterince nemlenmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Arık, çiftçilere yeraltı suyuna yüklenmek yerine yağışların oluşturduğu toprak neminden yararlanmaları tavsiyesinde bulundu.

"YERALTI SUYUNDAKİ DÜŞÜŞÜN DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Yeraltı suyunun korunması gerektiğini vurgulayan Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, bölgedeki su kullanımıyla ilgili daha etkin ve kalıcı planlamaların yapılması gerektiğine dikkat çekti. Arık, "Yağışlar bizleri biraz umutlandırdı ancak ölçümlerde maalesef bu etkinin yeraltı suyunda çok net bir şekilde görülmediğini hatta yeraltı suyundaki düşüşün devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kış döneminde, ekim döneminde, toprağın nemlenmesi gerekiyor. Zaten şu anda ekim dönemindeyiz. Ancak çiftçilerimizin çok acele etmeden, mevcut yağışlı dönemin biraz daha devam etmesini beklemelerini umuyoruz. Bu nedenle yeraltı suyuna yüklenmekten ziyade, mümkünse yağışlarla nemlenen toprağa ekim yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü yeraltı suyunu hepimizin koruması ve kollaması gerekiyor. Bu dönem içerisinde, bölgedeki yeraltı suyu kullanımıyla ilgili mutlaka daha etkin ve kalıcı planlamaların yapılması gerekiyor" dedi.

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BÖLGEDEKİ 704 OBRUK KONYA'DA

Ovadaki obruk sayısına dikkat çeken Prof. Dr. Fetullah Arık, "Bölgede yaklaşık 734 obruk var. Bunların 704'ü Konya'da, diğerleri ise Karaman ve Aksaray'da bulunuyor. Sayısal olarak baktığımız zaman obruk sayısının yükselmiş olmasına rağmen artış ivmesinin biraz azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki yalnızca bir yılda yapılan gözlemle bu sonuca ulaşmak çoğu zaman doğru olmayabilir. Önümüzdeki yıllardaki obruk oluşum sayılarını da takip etmek gerekiyor. Çiftçilerimiz artık işin farkındalar. Daha fazla yeraltı suyu kullandıkları zaman obruk oluşumunun tetikleneceğini görüyorlar. Konya, Karaman ve Aksaray'da yaklaşık 734 obruk bulunduğu, bunların 704'ünün Konya'da yer aldığı belirtildi. Obruk sayısında artış görülmesine rağmen oluşum hızındaki ivmenin bir miktar azaldığı ifade edilirken, yalnızca bir yıllık veriler üzerinden kesin değerlendirme yapılmasının doğru olmayacağı kaydedildi. Bununla ilgili bölgede birçok çalışma da sürdürülüyor. Obrukların azalmasını, hatta tamamen durmasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

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"OBRUK OLUŞUMLARININ AZALMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Obruklarla ilgili çalışmalara değinen Arık, "Bizim özellikle bu bölgede Karatay Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz Avrupa Birliği projemizde, hem daha tasarruflu sulama yöntemleri kullanarak yeraltı suyunun tasarruf edilmesi hem de suyun daha az kullanılmasıyla verimin düşmemesi için birtakım çözümler üzerinde çalışılıyor. Bu çalışmalara özellikle Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin de katkıları bulunuyor. Bizim de devam eden çalışmalarımız var. Çalışmalarımızda özellikle obrukların izlenmesi ve hareketin belirgin bir eşiği aştığı yerlerde erken uyarı sistemlerinin oluşturulması üzerinde duruyoruz. Umarım buna çok gerek kalmayacak. Yakın gelecekte yeraltı suyunu daha tasarruflu kullanırsak obruk oluşumlarının azalmasını ümit ediyoruz. Zamana bağlı olarak, yeraltı sularımızın karakterine ve kimliğine, öte yandan kayaların niteliğine bağlı olarak çözünmeler oluşacaktır. Yer altında çok büyük rezervlerde kayalar var. Tuzlu kayalar ve tuzlu dağ olarak nitelendirdiğimiz yapılar bulunuyor. Bu yapıların önemli bir bölümünün çözünmesi de mümkün. Dolayısıyla burada yaptığımız çalışmalarda, özellikle Orta Anadolu Havzası'nda çok kalın bir tuz tabakası olduğunu biliyoruz. Buradaki tuzlu seviyeler özellikle biraz derinde kaldıkları için orada da çözünmeler olacaktır. Dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle tuzlu ve jipsli alanlarda obrukların çok yoğunlaştığını gözlemleyebiliyoruz. Ülkemizde de Sivas, Çankırı ve Çorum bölgelerinde benzer durumlar söz konusu" diye konuştu.

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