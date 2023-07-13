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Konya'da narkotik operasyonu: 28 gözaltı

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#Konya#Narkotik#Uyuşturucu
Konyada narkotik operasyonu: 28 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 12:23

Konya'da polisin düzenlediği 2 farklı uyuşturucu operasyonunda toplamda 28 şüpheli, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da katıldığı 15 ilçedeki operasyonda, kapılar koçbaşı ile kırıldı. 24 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 41 adet tabanca ve tüfek mermisi ile çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Konyada narkotik operasyonu: 28 gözaltı

'GİLL' UYUŞTURULARI BULDU

Polis ayrıca şehir dışından uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Hassas burunlu Narkotik köpeği 'Gill' ile bir TIR ve otomobilde yapılan aramalarda; çeşitli yerlere gizlenmiş sevkiyata hazır yaklaşık 4 kilogram eroin, 4 kilogram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 39 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

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Konyada narkotik operasyonu: 28 gözaltı

 

 

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#Konya#Narkotik#Uyuşturucu

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