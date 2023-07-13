Konya'da narkotik operasyonu: 28 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da katıldığı 15 ilçedeki operasyonda, kapılar koçbaşı ile kırıldı. 24 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 41 adet tabanca ve tüfek mermisi ile çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

'GİLL' UYUŞTURULARI BULDU

Polis ayrıca şehir dışından uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Hassas burunlu Narkotik köpeği 'Gill' ile bir TIR ve otomobilde yapılan aramalarda; çeşitli yerlere gizlenmiş sevkiyata hazır yaklaşık 4 kilogram eroin, 4 kilogram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 39 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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