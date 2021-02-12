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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Konya'da, mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor

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Konya'da, mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
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KONYA'nın Seydişehir, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde mutasyonlu virüs tespit edilen vakaların olduğu mahallelerde karantina sürüyor. Mahalleli de tedbirlere uyarak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam ediyor.

Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi'nde 5 kişilik ailenin 3 ferdinde, Hüyük ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 9 kişide mutasyonlu virüs görülmesi üzerine alınan karantina kararının uygulanmasına devam ediliyor. Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde de mutasyonlu virüs tespit edilen ailelerin bulunduğu evlerde karantina sürüyor. 7 gün sürecek karantina kapsamında virüslü ve temaslı kişiler dışındaki mahalleli, tedbirler kapsamında tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam edebiliyor. Jandarma ekipleri de mahallelerde giriş ve çıkışları kontrol ediyor. 

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