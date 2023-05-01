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Konya'da motosikleti 50 saniyede çalındı

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#Konya#Polis#Motosiklet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 10:26

Konya'da sahibi tarafından çalınmasın diye güvenlik kamerasının önüne konulan motosiklet, hırsızlık şüphelisi tarafından çalındı. Motosikletin çalınma anı ise çalınmasın diye önüne konulan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde bir site önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, önce boş olan bir iş yerinin önüne gelerek camdan içeriye bakarak birilerinin olup olmadığına baktı. Daha sonra park halindeki Naci Avcı'ya ait motosikletin yanına gelen hırsızlık şüphelisi, anahtarının olup olmadığını kontrol ettiği motosiklete bindi. Bir süre motosikleti çalıştırmak uğraşan hırsızlık şüphelisi, başarılı olamayınca motosikleti ayaklığından indirip sürükleyerek götürdü. Sabah işe gitmek için dışarıya çıkan Naci Avcı, motosikletini her zaman bıraktığı yerde bulamayınca iş yerine ait güvenlik kameralarını izledi. Kamera görüntülerinde motosikletinin çalındığını fark eden Naci Avcı, polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlık olayında, şüpheli şahsın rahat tavırlarla iş yerinin önüne geldiği ve içeriyi gözlediği daha sonra ise motosikleti çaldığı anlar yer alıyor.

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“KAMERANIN ÖNÜNE BIRAKIYORDUM ÇALINMASIN DİYE AMA KAMERANIN ÖNÜNDEN DE GİTTİ”

Daha öncede bisikletinin çalındığını söyleyen Naci Avcı, “Ben gece iş yerinden çıkıp eve geldiğim de motosikletimi her zaman bıraktığım yere koydum. Daha sonra çıktım yukarıya sabah geldiğimde işe tekrar gitmek için ama motosikletim yoktu. Daha sonra karakola müracaat ettim. Ben buraya kamera olduğu için bıraktım diğer tarafa bıraktığım da oradan da bisikletim falan çalındı. Kameranın önüne bırakıyordum çalınmasın diye ama kameranın önünden de gitti” dedi.

Hırsızlık olayının ardından polis ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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#Konya#Polis#Motosiklet

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