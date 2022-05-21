Konya'da Motodrag şampiyonu patronunu vuran katil zanlısı tutuklandı

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2014 yılında Türkiye Motodrag Şampiyonasında şampiyon olduğu öğrenilen eğlence mekanı sahibi Mustafa Adım (44), çorbacıya gitti. Mustafa Adım'ın çalışanı olduğu öğrenilen Yusuf S. (36) de çorbacıya giderek yanında bulunan tabancayla Adım'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayda ağır yaralanan Mustafa Adım yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Adım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattığı çalışmada kısa sürede zanlı Yusuf S'yi saklandığı adrese yapılan operasyonla yakaladı. Cinayet zanlısı Yusuf S, Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.