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Konya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

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#Konya#Trafik#Kaza
Konyada minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 11:01

Konya'nın Ereğli ilçesinde minibüsle, kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Ereğli- Niğde kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suriye uyruklu Hasım Hüseyin'in kullandığı 01 MD 434 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Faik Türkmen yönetimindeki 42 AC 176 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Konyada minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Kazada sürücüler Faik Türkmen ve Hasım Hüseyin ile minibüsteki Hıdır El Hüseyin ve Fehime El Abud yaşamını yitirdi. İhbar üzerine Kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konyada minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

4 kişinin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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Konyada minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

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#Konya#Trafik#Kaza

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