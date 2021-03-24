MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da mart karı güzelliği
GeriGündem Konya'da mart karı güzelliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Konya'da mart karı güzelliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da mart karı güzelliği

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kar yağışıyla seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Konyada mart karı güzelliği
Kar, dün akşam saatlerinde başladı ve aralıkla gün boyu devam etti. Beyaza bürünen kentte başta Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri arasında yer alan Beyşehir Gölü, Tarihi Taşköprü ve 1299'da Anadolu Selçukluları döneminde yapılan tarihi Eşrefoğlu Camisi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Konyada mart karı güzelliği

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi