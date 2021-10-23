Konya'da maden ocağında korkunç ölüm: İki kayanın arasında sıkıştı!

Çayırbağı Mahallesi'ndeki maden ocağında bir kişinin iki kayanın arasında sıkıştığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, İlyas Köken'in iki kayanın arasında sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Köken'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak morga konuldu.
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