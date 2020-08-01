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Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)
Haber Giriş: 01.08.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

Konya'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

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Konya'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
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KONYA'nın Ereğli ilçesinde lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Kazada Damla Sümbül (10) öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Konya-Adana karayolu Ereğli ilçesi yakınında meydana geldi. Ercan Sümbül (52) yönetimindeki 06 BR 5339 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü Ercan Sümbül ile araçta bulunan Ayşe Kaya (37), Kader Demir (17), Özge Sümbül (14) ve Damla Sümbül (10) yaralandı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Damla Sümbül, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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