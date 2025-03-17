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Konya'da kuzenlerin kavgasında baba-oğul vurularak öldürüldü

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#Konya#Yunak#Polis
Konyada kuzenlerin kavgasında baba-oğul vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 10:42

Konya'da aralarında husumet bulunan kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Çakıl (53) ve oğlu Ömer Osman Çakıl (25) hayatını kaybetti. P.Ç. (60) ve D.Ç. (16) jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi Hayamlar Yaylası’nda meydana geldi. Husumetli kuzenler İsmail Çakıl ile P.Ç., yaylada karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle P.Ç. ve yanındaki D.Ç., av tüfeği ve tabancayla, Çakıl ve oğlu Ömer Osman Çakıl’a ateş etti.

İsmail ve Ömer Osman Çakıl kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde, baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirlendi.

İsmail Çakıl ile Ömer Osman Çakıl’ın cesetleri otopsi için morga götürüldü. P.Ç., ile D.Ç. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Konya#Yunak#Polis

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