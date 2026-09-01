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Konya'da kuzenler arasında borç kavgası: 24 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

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#Ziya Küçükkalay#İsmail Gözlü#Borç Meselesi
Konyada kuzenler arasında borç kavgası: 24 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 12:06

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde borç meselesi nedeniyle tartıştığı teyzesinin oğlu İsmail Gözlü tarafından boynundan bıçaklanan 1 çocuk babası fabrika işçisi Ziya Küçükkalay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Hacıpirli Mahallesi’nde meydana geldi. Fabrika işçisi Ziya Küçükkalay ve teyzesinin oğlu İsmail Gözlü arasında iddiaya göre birlikte içki içtikleri sırada borç meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Gözlü, Küçükkalay’ı bıçakla boynundan yaraladı.

HAYATA TUTUNAMADI

Küçükkalay, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 1 çocuk babası Ziya Küçükkalay, kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İsmail Gözlü de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gözlü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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#Ziya Küçükkalay#İsmail Gözlü#Borç Meselesi

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