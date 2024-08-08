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Konya'da kuzeninin evinin önünde ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı

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#Konya#Karatay#Polis
Konyada kuzeninin evinin önünde ateş açtı 2 kişiyi yaralayıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 15:26

Konya'da Orhan K., aralarında husumet bulunan kuzeni Kadir K.'nin evinin önünde ateş açtı. Evin önünde bekleyen Esengül Kayacı ile Narin Gülkaya yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Kordonboyu Sokak'ta meydana geldi. Orhan K., minibüsüyle daha önce aralarında husumet bulunan kuzeni Kadir K.'nin evinin önüne geldi. Orhan K. ardından minibüsün içinden tabancayla evin önünde bekleyenlere ateş edip, kaçtı.

Açılan ateşte Kadir K.'nin akrabaları Esengül Kayacı ile Narin Gülkaya, yaralandı. O sırada evinde olan Kadir K. de silah sesini duyup, dışarı çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayacı ile Gülkaya, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yararlıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Konya#Karatay#Polis

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