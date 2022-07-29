Konya'da kuyumcudan 100 bin liralık döviz çalmışlardı! Adana'da yakalandılar

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Mustafa Yiğit'e ait kuyumcuya daha önce bir kaç kez gelerek döviz bozduran 3 kişi, tekrar kuyumcuya gelerek 100 bin liralık döviz almak istediklerini söyledi. Bunun üzerine kuyumcu Mustafa Yiğit, yaklaşık 100 bin liralık euro ve doları hazırlayarak tezgahın üzerine koydu. Bu sırada şüpheliler, tezgahın üzerindeki paraları alarak iş yerinden kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri iş yerindeki parmak izi ve delil çalışması yaptı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ADANA'DA YAKALANDI

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çevrede geniş çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şahısların yakın bölgeden taksiye bindikleri tespit edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) yapılan çalışma sonrası şahısların bindiği taksinin Adana'ya gittiği belirlendi. Konya ve Adana Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan koordineli çalışmalar neticesinde Gürcistan uyruklu Iraklı B., (33) Gela T., (43) Borıs T., (34) Adana'da aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Konya'ya getirilirken, kuyumcudan çalınan yaklaşık 100 bin lira değerindeki döviz eksiksiz olarak iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.