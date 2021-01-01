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KONYA (İHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Konya’da kurallara uymayan 2 bin 724 sürücüye ceza

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Konya’da kurallara uymayan 2 bin 724 sürücüye ceza
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Konya’da çeşitli ihlallerde bulunan 2 bin 724 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 46 araç ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, bin 34 sürücüye hız sınırı ihlali, 788 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 879 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 11 sürücüye fazla yolcu almak ve 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 46 araç ise trafikten men edildi.

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