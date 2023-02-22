Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Konya’da köylüler, sıfır evlerini depremzedelere açtı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Konya#Depremzede
Konya’da köylüler, sıfır evlerini depremzedelere açtı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 09:54

Konya'nın Hadim ilçesinde Bozkır Barajı nedeniyle su altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri için yaptırılan 428 konuttan 72 hak sahibi, henüz oturmadıkları evlerini depremzedeler için bedelsiz açtı. Başta Kahramanmaraş ve Hatay’dan gelenler olmak üzere 502 depremzede evlere yerleşti. Antakya’dan gelen sağlık memuru 4 çocuk annesi Nurcan Doğan, “Buradaki köylülerimizden Allah razı olsun. Hiç aileyi aratmıyorlar, bize çok destek oluyorlar. Evler çok güzel, yapılmış içine girilmemiş bile. Biz gelene kadar halısından mobilyasına kadar düzenlenmişti. Eksiklerimizi de gönüllüler ve belediye ekipleri temin ediyorlar” dedi.

Haberin Devamı

Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı'nın faaliyete geçecek olmasından dolayı sular altında kalacak Dedemli Mahallesi'nin sakinleri için merkez Meram ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan 428 konutluk yerleşkenin 72 hak sahibi, hiç oturmadıkları evlerini depremzedelere açtı. Çoğu Kahramanmaraş ve Hatay’dan gelen 502 kişi, evlere yerleşti.

Konya’da köylüler, sıfır evlerini depremzedelere açtı



‘EVLERİNİ KULLANMADAN BİZE AÇTILAR’

Kahramanmaraş’tan gelen Yaşar Karabürk, “Deprem anında evimiz uçacak sandık. Çocuklarımızı dışarıya çıkardık. Bir arabam vardı, 7 kişi onun içine sığındık. 2 gün arabada kaldık. Oğlumun askerlik arkadaşı Konyalıydı onun vasıtasıyla buraya geldik. 30 akrabamı depremde kaybettim. Allah bu acıyı, bu korkuyu kimseye yaşatmasın. Depremden 3 gün sonra buraya geldik. Başta devletimiz olmak üzere Konya halkına ve Türk milletine minnettarım. Allah, yardım edenlere yerine bin versin. Kendi evimde yoktur buradaki huzurum. Evler çok güzel, yapanlardan Allah razı olsun. Köylüler sıfır evini, daha kullanmadan bize açtı” dedi.  

Haberin Devamı

Konya’da köylüler, sıfır evlerini depremzedelere açtı

‘ANTAKYA’MIZ SİLİNDİ’

Antakya’dan gelen sağlık memuru 4 çocuk annesi Nurcan Doğan da “Antakya’dan buraya geldik. Her yer sallanıyordu, çocuklarımızı alıp terasa çıktık ve çatıda bekledik. Biz binadan inemedik, çökerse çatıya sığınırız diye bekledik. Biz binanın çökmesini bekledik. Evimiz çökmedi, ama kolonları patladı. Yanımızdaki apartman çöktü o da çökerken bizim binanın yarısın götürdü. Tek tesellimiz kaybımızın olmaması ama Antakya’nın yüzde 90’ı bitti. Birçok mesai arkadaşımız vefat etti, sakat kalan oldu. Antakya’mız silindi. Bu yaralarımız çok geç iyileşecek, ya da iyileşmeyecek, kabuk tutacak. Buradaki köylülerimizden Allah razı olsun. Hiç aileyi aratmıyorlar, bize çok destek oluyorlar. Evler çok güzel yapılmış, içine girilmemiş bile. Biz gelene kadar halısından mobilyasına kadar düzenlenmişti. Eksiklerimizi de gönüllüler ve belediye ekipleri temin ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Konya#Depremzede

BAKMADAN GEÇME!

Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi
Riskli binada yol haritası… Tespit sonrası evler nasıl yıkılır, yenisi nasıl yapılır

Riskli binada yol haritası… Tespit sonrası evler nasıl yıkılır, yenisi nasıl yapılır

#Riskli Yapı
Depremde yaşamını yitiren Saruhan Bolat’ın hedefi G.Saray ve Milli Takım’da oynamaktı Arda Turan’ın veliahtı olacaktı

Depremde yaşamını yitiren Saruhan Bolat’ın hedefi G.Saray ve Milli Takım’da oynamaktı! "Arda Turan’ın veliahtı olacaktı"

#Deprem