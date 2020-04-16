Konya'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon tüneli

Kadınhanı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli bilgisayar mühendisi Ali İhsan Yıldız, mekatronik mühendisi Halil Eken ve şoför Cevdet Küçükbal, koronavirüse karşı önlem amaçlı dezenfeksiyon tüneli projesi hazırladı. Belediye Başkanı Mehmet Badem'in de onayıyla bin liraya mal edilen tünel, kentin en işlek caddesindeki kaldırıma yerleştirildi. İçinde yüzde 70 etanol ve yüzde 30 sıvı bulunan tanktaki sıvı, sansürlü pompayla tünelden geçenlere püskürtülüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Badem, koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün belediyelerin maddi ve manevi sorumluluklarının olduğunu hatırlatarak, ''İlçedeki insanlarımızın sağlığı ve bu hastalıktan korunması açısından belediye olarak biz mücadele verirken, 3 arkadaşımız da sorumluluk hissedip, dezenfeksiyon tüneli tasarladı. Bin liraya mal olan bu dezenfeksiyon çadırı adını verdiğimiz tüneli halkımızın hizmetine sunduk. Seri üretime geçeceğiz. Çevre ilçelerden de bu noktada talepler var. Ticari amaç gözetmeden diğer ilçeler içinde bunu üreteceğiz'' diye konuştu.