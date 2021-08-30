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Gündem
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 30.08.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması

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Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması

KONYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak kutlandı.

Konya'daki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri katıldı. Çelengin bırakılmasının ardından 'Zafer için pedalla' temalı bisiklet turu gerçekleştirildi ve şehitlik ziyaret yapıldı. Törenler, koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirildi.

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