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AA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Konya'da korkutan görüntü! Sabah görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

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Konya'da korkutan görüntü! Sabah görünce büyük şaşkınlık yaşadılar
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir gün önce trafiğe kapatılan yolda 15 metre derinliğinde ve 30 metre çapında obruk meydana geldi. Bölgede oturan Adem Ekmekçi, ''Sabaha karşı büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda toz toprak vardı'' dedi.

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  • Konyada yolda obruk oluştu
  • Konyada yolda obruk oluştu
  • Konyada yolda obruk oluştu
  • Konyada yolda obruk oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Ekmekçi mevkisinde sabaha karşı büyük bir gürültü duyarak dışarı çıkan vatandaşlar, yolun ortasında dev bir çukur olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.  Vatandaşlar tarafından durum Belediye ekiplerine bildirildi.

Civardaki evlere 20 metre uzaklıkta olan obruğun 15 metre derinliğinde ve 30 metre çapında olduğu tespit edildi.
Bölge halkından Adem Ekmekçi yaptığı açıklamada, dün aynı yolda çatlaklar oluştuğunu ve belediye ekiplerine bu durumu haber verdiklerini söyledi.

Ekiplerin yolu trafiğe kapattığını dile getiren Ekmekçi, "İyi ki de kapatmışlar. Yoksa burada facia yaşanırdı. 29 Ağustos'ta obruk belirti verdi. 30 Ağustos'ta ise yol çöktü. Sabaha karşı büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda toz toprak vardı." dedi.

Bölgede sık sık obruk oluşumuyla karşılaştıklarını belirten Ekmekçi, şöyle konuştu:
"Burada bir obruk fay hattının olduğunu biliyoruz. Oluşan obruk, korkumuzu ve tedirginliğimizi artırdı. Yolun trafiğe kapatılması ile kötü ve üzücü olayların önüne geçildi. Çünkü herkes tarlada çalışıyor. Bölgede çalışan çok sayıda işçi bulunuyor. Yoldan TIR, kamyon ve traktör geçiyor. Hem yaya olarak hem de araç olarak çok kullanılan bir yol. Korkunç bir şey. Yol kenarında
ambar vardı. Yolda obruk oluşacağını hissedince bir süre önce orayı yıkmıştım. Yetkililerden inceleme yapmalarını istiyoruz."

Bölgede çiftçilik yapan Ahmet Köken ise ”Bu yolu hepimiz kullanırdık. Oluşan obruk insanları korkutuyor ama yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi. Üzücü bir kayıp olmamasına seviniyoruz. Araçlara ya da insanlara denk gelebilirdi." ifadelerini kullandı.

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